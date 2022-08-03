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13 минут назад

SpaceX представила рюкзак для комплкета Starlink за $250

FBM.ru

Компания SpaceX осуществляет не только успешные пуски ракет и предоставляет услуги спутникового интернета, но и зарабатывает на более мелких сегментах связанного с космосом бизнеса. В частности, в Сети появилась информация о выпуске компанией SpaceX рюкзаков за 250 долларов, предназначенных, в первую очередь, для переноски спутниковых тарелок Starlink и сопутствующего оборудования.

SpaceX представила рюкзак для комплкета Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Starlink Travel Case уже можно купить в официальном магазине Starlink (возможность покупки доступна некоторым пользователям). Рюкзак Starlink Travel Case позволит безопасно перевозить с собой весь комплект Starlink во время путешествий, для этого модель получила жесткий корпус. Также рюкзак оснащен лямками и ручками для переноски. Некоторые пользователи увидели в дизайне рюкзака отсылки к электромобилю Tesla Cybertruck.

Новый рюкзак вмещает в себя: основание для крепления, саму тарелку и кабели для подключения. Вес рюкзака 4,5 килограмма.

Наука и техника,SpaceX,
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