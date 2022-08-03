SpaceX представила рюкзак для комплкета Starlink

Компания SpaceX осуществляет не только успешные пуски ракет и предоставляет услуги спутникового интернета, но и зарабатывает на более мелких сегментах связанного с космосом бизнеса. В частности, в Сети появилась информация о выпуске компанией SpaceX рюкзаков за 250 долларов, предназначенных, в первую очередь, для переноски спутниковых тарелок Starlink и сопутствующего оборудования.

Starlink Travel Case уже можно купить в официальном магазине Starlink (возможность покупки доступна некоторым пользователям). Рюкзак Starlink Travel Case позволит безопасно перевозить с собой весь комплект Starlink во время путешествий, для этого модель получила жесткий корпус. Также рюкзак оснащен лямками и ручками для переноски. Некоторые пользователи увидели в дизайне рюкзака отсылки к электромобилю Tesla Cybertruck.