Австралия подтвердила падение на ее территорию обломков корабля SpaceX

Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки корабля Dragon, принадлежащего компании Илона Маска SpaceX. Заявление организации приводит телеканал ABC.
По его данным, в Новом Южном Уэльсе уже обнаружили три обломка космического мусора, один из них нашли в загоне для овец. Отмечается, что эти куски являются самыми большими среди найденных в Австралии с 1979 года. При этом в агентстве ожидают, что их может оказаться значительно больше.
На данный момент технические эксперты из Австралийского комического агентства и полиции Нового Южного Уэльса осмотрели две части обломков. По правилам все части мусора в будущем будут возвращены в США.
Напомним, что о падении обломков на территорию Австралии стало известно в июле 2022 года. Тогда жители Нового Южного Уэльса сообщали о громком хлопке, который по их мнению означал вхождение грузового корабля Dragon в атмосферу Земли.