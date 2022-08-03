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9 минут назад

Австралия подтвердила падение на ее территорию обломков корабля SpaceX

Елена Прошина

Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки корабля Dragon, принадлежащего компании Илона Маска SpaceX. Заявление организации приводит телеканал ABC.

Австралия подтвердила падение на ее территорию обломков корабля SpaceX
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По его данным, в Новом Южном Уэльсе уже обнаружили три обломка космического мусора, один из них нашли в загоне для овец. Отмечается, что эти куски являются самыми большими среди найденных в Австралии с 1979 года. При этом в агентстве ожидают, что их может оказаться значительно больше.

На данный момент технические эксперты из Австралийского комического агентства и полиции Нового Южного Уэльса осмотрели две части обломков. По правилам все части мусора в будущем будут возвращены в США.

Напомним, что о падении обломков на территорию Австралии стало известно в июле 2022 года. Тогда жители Нового Южного Уэльса сообщали о громком хлопке, который по их мнению означал вхождение грузового корабля Dragon в атмосферу Земли.

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