Австралия подтвердила падение на ее территорию обломков корабля SpaceX

По его данным, в Новом Южном Уэльсе уже обнаружили три обломка космического мусора, один из них нашли в загоне для овец. Отмечается, что эти куски являются самыми большими среди найденных в Австралии с 1979 года. При этом в агентстве ожидают, что их может оказаться значительно больше.