В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Магнитные бури в августе 2022 года: календарь на месяц

Мария Иванова

В августе 2022 года, с 4 числа этого месяца, на Земле ожидаются две магнитные бури. Они прогнозируются на 15 августа и на период с 17 по 19 августа, причем 17 числа должна произойти сильная буря с высоким K-индексом. Соответствующая информация размещена на портале Meteoagent, который ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури в августе 2022 года: календарь на месяц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В третьем месяце лета также ожидается несколько периодов, когда будет повышен магнитный фон. Это произойдет 4 августа, 11-12 августа и на протяжении 11 дней — с 20 по 30 августа.

В целом прогноз на август, начиная с 4 числа, выглядит следующим образом:

4 августа — повышенный фон

5 августа — норма

6 августа — норма

7 августа — норма

8 августа — норма

9 августа — норма

10 августа — норма

11 августа — повышенный фон

12 августа — повышенный фон

13 августа — норма

14 августа — норма

15 августа — магнитная буря

16 августа — норма

17 августа — сильная магнитная буря

18 августа — магнитная буря

19 августа — магнитная буря

20 августа — повышенный фон

21 августа — повышенный фон

22 августа — повышенный фон

23 августа — повышенный фон

24 августа — повышенный фон

25 августа — повышенный фон

26 августа — повышенный фон

27 августа — повышенный фон

28 августа — повышенный фон

29 августа — повышенный фон

30 августа — повышенный фон

Прогноз за 31 августа на сайте не опубликован.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля, продолжающееся от нескольких часов до нескольких суток. В науке не существует единого мнения относительно того, влияет ли это явление на здоровье человека. Есть версия, что магнитные бури вызывают, в частности, головные боли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители