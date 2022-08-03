Магнитные бури в августе 2022 года: календарь на месяц

В августе 2022 года, с 4 числа этого месяца, на Земле ожидаются две магнитные бури. Они прогнозируются на 15 августа и на период с 17 по 19 августа, причем 17 числа должна произойти сильная буря с высоким K-индексом. Соответствующая информация размещена на портале Meteoagent, который ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
В третьем месяце лета также ожидается несколько периодов, когда будет повышен магнитный фон. Это произойдет 4 августа, 11-12 августа и на протяжении 11 дней — с 20 по 30 августа.
В целом прогноз на август, начиная с 4 числа, выглядит следующим образом:
4 августа — повышенный фон
5 августа — норма
6 августа — норма
7 августа — норма
8 августа — норма
9 августа — норма
10 августа — норма
11 августа — повышенный фон
12 августа — повышенный фон
13 августа — норма
14 августа — норма
15 августа — магнитная буря
16 августа — норма
17 августа — сильная магнитная буря
18 августа — магнитная буря
19 августа — магнитная буря
20 августа — повышенный фон
21 августа — повышенный фон
22 августа — повышенный фон
23 августа — повышенный фон
24 августа — повышенный фон
25 августа — повышенный фон
26 августа — повышенный фон
27 августа — повышенный фон
28 августа — повышенный фон
29 августа — повышенный фон
30 августа — повышенный фон
Прогноз за 31 августа на сайте не опубликован.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля, продолжающееся от нескольких часов до нескольких суток. В науке не существует единого мнения относительно того, влияет ли это явление на здоровье человека. Есть версия, что магнитные бури вызывают, в частности, головные боли.