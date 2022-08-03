Магнитные бури в августе 2022 года: календарь на месяц

В августе 2022 года, с 4 числа этого месяца, на Земле ожидаются две магнитные бури. Они прогнозируются на 15 августа и на период с 17 по 19 августа, причем 17 числа должна произойти сильная буря с высоким K-индексом. Соответствующая информация размещена на портале Meteoagent, который ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

В третьем месяце лета также ожидается несколько периодов, когда будет повышен магнитный фон. Это произойдет 4 августа, 11-12 августа и на протяжении 11 дней — с 20 по 30 августа.

В целом прогноз на август, начиная с 4 числа, выглядит следующим образом:

4 августа — повышенный фон

5 августа — норма

6 августа — норма

7 августа — норма

8 августа — норма

9 августа — норма

10 августа — норма

11 августа — повышенный фон

12 августа — повышенный фон

13 августа — норма

14 августа — норма

15 августа — магнитная буря

16 августа — норма

17 августа — сильная магнитная буря

18 августа — магнитная буря

19 августа — магнитная буря

20 августа — повышенный фон

21 августа — повышенный фон

22 августа — повышенный фон

23 августа — повышенный фон

24 августа — повышенный фон

25 августа — повышенный фон

26 августа — повышенный фон

27 августа — повышенный фон

28 августа — повышенный фон

29 августа — повышенный фон

30 августа — повышенный фон

Прогноз за 31 августа на сайте не опубликован.