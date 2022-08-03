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8 минут назад

Приложение Газпромбанка пропало из Google Play

Елена Прошина

Приложение Газпромбанка временно исчезло из Google Play. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба кредитной организации.

Приложение Газпромбанка пропало из Google Play
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что специалисты банка уже работают над исправлением ситуации, прорабатывая варианты, однако пока приложение остается недоступным для скачиваний в Google Play.

«C ранее установленным сервисом можно работать в прежнем режиме, все его функции и услуги доступны в полном объеме», — добавили в пресс-службе кредитной организации.

Также в Газпромбанке напомнили, что скачать приложение на Android по-прежнему можно на официальном сайте организации, в RuStore, а пользователям смартфонов Huawei — в Huawei AppGallery.

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