Приложение Газпромбанка пропало из Google Play

Приложение Газпромбанка временно исчезло из Google Play. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Там отметили, что специалисты банка уже работают над исправлением ситуации, прорабатывая варианты, однако пока приложение остается недоступным для скачиваний в Google Play.

«C ранее установленным сервисом можно работать в прежнем режиме, все его функции и услуги доступны в полном объеме», — добавили в пресс-службе кредитной организации.