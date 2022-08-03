В России закрылся интернет-магазин компании Huawei

Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei объявил о закрытии в России своего интернет-магазина Vmall. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что уже оформленные заказы будут доставлены покупателям в обычном режиме. Кроме того, за покупками сохранится гарантия. В заявлении компании добавили, что на территории РФ также прекратит свою работу и мобильное-приложение Huawei Vmall.