В России закрылся интернет-магазин компании Huawei

Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei объявил о закрытии в России своего интернет-магазина Vmall. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что уже оформленные заказы будут доставлены покупателям в обычном режиме. Кроме того, за покупками сохранится гарантия. В заявлении компании добавили, что на территории РФ также прекратит свою работу и мобильное-приложение Huawei Vmall.
Официальные торговые точки Huawei стали закрываться на территории России ещё в начале июня. А к концу июля компания стала активно разрывать контракты с российскими сотрудниками — большую часть отправили в отпуск, почти половину просто уволили. Кроме того, остановился наём нового персонала. В качестве основных причин для этого источники называют нехватку продукции на складах, падение спроса на смартфоны и страх попасть под санкции США.