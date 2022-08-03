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26 минут назад

В России закрылся интернет-магазин компании Huawei

Елена Прошина

Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei объявил о закрытии в России своего интернет-магазина Vmall. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России закрылся интернет-магазин компании Huawei
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что уже оформленные заказы будут доставлены покупателям в обычном режиме. Кроме того, за покупками сохранится гарантия. В заявлении компании добавили, что на территории РФ также прекратит свою работу и мобильное-приложение Huawei Vmall.

Официальные торговые точки Huawei стали закрываться на территории России ещё в начале июня. А к концу июля компания стала активно разрывать контракты с российскими сотрудниками — большую часть отправили в отпуск, почти половину просто уволили. Кроме того, остановился наём нового персонала. В качестве основных причин для этого источники называют нехватку продукции на складах, падение спроса на смартфоны и страх попасть под санкции США.

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