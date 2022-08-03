Заплатят двойную цену: россиян предупредили о подорожании электроники

Мировые цены на электронику на фоне событий вокруг Тайваня вырастут на 30-50%. Вместе с тем при обострении ситуации и определенных действиях США или Китая они могут увеличиться вдвое. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя заявление председателя совета директоров TSMC Марка Лю о готовности вывести из строя завод компании на Тайване в случае попытки его захвата Китаем.
На Тайване растет напряженность в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее Марк Лю признался, что если Китай попытается захватить завод TSMC на Тайване, то компания сделает его “неработоспособным”.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщало о принятии в США так называемого закона о чипах и науках (CHIP-plus), который должен простимулировать производство полупроводников на территории государства. Таким образом, Соединенные Штаты запретили техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, расширять производство в Китае. По информации агентства, компании, которые получают федеральное финансирование, не смогут расширять производство в течение 10 лет. Корпорациям, нарушившим ограничения, придется в полном объеме возмещать федеральные субсидии. Подчеркивается, что большую часть гранта направят таким крупным производителям, как Intel, TSMC и Samsung. В данный момент эти корпорации строят в Соединенных Штатах новые предприятия по производству микросхем.