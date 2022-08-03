Заплатят двойную цену: россиян предупредили о подорожании электроники

Завод TSMC на Тайване могут уничтожить, но в этом нет никакого толка ни для кого. В любом случае вне зависимости от того, что сейчас будет происходить, можно сказать, что история TSMC может закончиться. А самое главное — цены на электронику пойдут вверх очень быстро и очень рьяно. Электроника в рамках этого кризиса и так будет дорожать, но сейчас за счет действий Америки и Китая рост стоимости будет кратным. То есть до конца этого года минимум на 30% вся электроника вырастет в цене. Глобально. А если что-то будет вокруг Тайваня, то рост цен может стать двукратным. Но даже вне зависимости от действий (Китая или США) рост цен на 30-50% будет обеспечен.



Думаю, уничтожение завода TSMC вполне реально, учитывая настроенность Тайваня. Им почему-то кажется, что все это делается ради одного завода, но это не так. Ну уничтожат - и уничтожат. Они уничтожат свои рабочие места, свою экономику. Да, это спровоцирует больший глобальный кризис, но они в своем праве.



Основной конкурент TSMC - это Samsung, Южная Корея. Производство есть. Заменить TSMC целиком никто не сможет, но оборудование есть, производить по соответствующим нормам можно. Поэтому можно говорить о том, что совсем без процессоров на 4 нм или даже на 5 нм мы не останемся. Но сделать это будет нелегко.



США пытаются перенести заводы на свою территорию, это факт. Но сделать они этого не смогут. Это не перенос производства, а запуск нового производства. Но это стоит дорого. Достаточно вспомнить, что Samsung порядка 192 млрд долларов на 10 лет налоговых вычетов в США попросил взамен открытия десяти фабрик. А десять фабрик - это ни о чем, то есть это маленькие фабрики. Оборудование стоит дорого, инфляция поднимает цены на него еще выше, соответственно, и на фабрики. В январе в Конгрессе США представители Intel рассказывали, что готовы построить в Огайо свою самую большую фабрику стоимостью 100 млрд долларов. Вот сейчас уже эта стоимость - 120-125 млрд долларов. Инфляция скачет на глазах, кидает все. А главное - при падающем мировом рынке для возврата инвестиций нет горизонта. Нет понимания, когда эти инвестиции можно будет вернуть.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group