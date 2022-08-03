Рядом с Куликовым полем нашли перстень с греческой богиней

Во время исследования древнерусского поселения XIV века неподалеку от поля Куликовской битвы в Тульской области археологи обнаружили перстень с изображением греческой богини Афины Паллады. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы тульского музея-заповедника «Куликово поле».

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Отмечается, что раскопки проводились на берегу реки Мокрая Талоба. Древнее украшение нашел один из участников археологической экспедиции в слое дерна. Специалисты музея предполагают, что перстень мог обронить представитель княжеского рода Голицыных, которым в XIX веке принадлежали эти территории.

«У нас уже бывали такие неожиданные находки. В прошлом году неподалеку от этого места мы нашли дореволюционное обручальное кольцо», — рассказал заместитель директора музея-заповедника Андрей Наумов.

Ученые музея отметили качественное литье и удивительную сохранность украшения: на верхней площадке перстня изображена фигура Афины Паллады в драпировке и с крыльями за спиной, на голове богини — шлем, в левой руке — копье, у ног — массивный щит с изображением Медузы Горгоны, а справа — змея.