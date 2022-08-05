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1 час назад

Whoosh тестирует технологию для защиты от поездок вдвоем

Газета.Ruиещё 7

Кикшеринговый сервис Whoosh разработал алгоритмы, помогающие определить количество человек, которые одновременно едут на электросамокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Whoosh тестирует технологию для защиты от поездок вдвоем
Фото: ТАССТАСС

«Whoosh разработал и тестирует алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном самокате едут сразу два человека. Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир-ребенок», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас новые алгоритмы проходят тесты. Если технология успешно пройдет испытания, ее внедрят на всех электросамокатах сервиса. Планируется, что если пользователь первый раз нарушит правила, то скорость электросамоката снизится и придет уведомление в приложение. При повторном нарушении, пользователя могут оштрафовать или заблокировать аккаунт.

Ранее сообщалось, что в России за первые 6 месяцев 2022 года года в ДТП с электросамокатами, моноколесами, сегвеями и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) погибли шесть человек и 382 получили ранения. Число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8% к такому же периоду прошлого года.

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