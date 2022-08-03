В Сети раскрыли способ запустить Internet Explorer на Windows 11

Microsoft выпустила версию Windows 11 в сборке 2206.40000.15.0, главной особенностью которой является улучшенная поддержка Android-игр. Сообщение об этом появилось на сайте издания Android Authority.

Хотя поддержка Android-приложений присутствовала в Windows 11 изначально, запускались на ОС для компьютеров далеко не все мобильные программы. Постепенно Microsoft улучшала эту часть своей ОС, но долгое время обходила игры стороной. Теперь же ситуация изменилась в лучшую сторону.

Так, например, в сборке 2206.40000.15.0 появилась возможность запрограммировать передвижение персонажей на клавиши WASD, которые по-умолчанию используются ровно для этого же во многих компьютерных играх. Управление же камерой можно перевести на стрелки. Кроме того, с обновлением в запущенных на Windows Android-играх появилась возможность управлять персонажами при помощи подключенных к компьютеру геймпадов.

До выхода обсуждаемой версии Windows 11, управлять в Android-играх можно было только при помощи сенсорного экрана. При условии, что устройство под управление десктопной ОС им обладает.

Обновление также содержит несколько других дополнений и настроек, связанных с Android. К ним относятся улучшения прокрутки контента, подключения приложений к сети, а также безопасности.