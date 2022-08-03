Ледники Антарктиды станут таять быстрее

Температура воды у восточного побережья Антарктиды повысилась на 2-3 градуса по сравнению с первой половиной XX века из-за изменившихся направлений океанских течений. Об этом сообщается в опубликованном в среду докладе Австралийского объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) и британского Саутгемптонского университета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Водные массы стали перемещаться по другим маршрутам из-за западных ветров в Южном океане, которые тоже начали дуть с новых направлений. За десятки лет этот процесс сместил в сторону южного полюса Антарктическое циркумполярное течение, которое постепенно прогревает более холодную воду подледникового бассейна Авроры.

"Полностью растаяв, ледники в районе этого бассейна способны повысить уровень моря на 5,1 м", - предупредила один из авторов исследования Лора Эраис-Боррегеро.

В последние года Антарктида теряет 155 млрд тонн льда в год, что вместе с таянием остальных мировых ледников ежегодно повышает уровень мирового океана на 3,6 мм.

Подледниковый бассейн Авроры находится под ледяным щитом Антарктиды. Он был открыт в 1960-х-1970-х годах и назван в честь корабля исследователя континента Дугласа Моусона (1882-1958).