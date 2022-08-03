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59 минут назад

Раскрыто время появления первых людей в Северной Америке

Lenta.ru

Ученые Техасского университета в Остине раскрыли, что первые люди появились в Северной Америке приблизительно 37 тысяч лет назад, что намного раньше, чем считали специалисты. Согласно статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, этот вывод основан на открытии множества артефактов с места разделки мамонта на склоне холма в Нью-Мексико.

Раскрыто время появления первых людей в Северной Америке
Фото:  The University of Texas at Austin The University of Texas at Austin

В ходе раскопок исследователи под руководством палеонтолога Тимоти Роу, который обнаружил бивень мамонта на своем участке, нашли ряд артефактов, в том числе окаменелости с трещинами от ударов тупым предметом, ножи из костяных отщепов со стертыми краями и следы разведения огня. Результаты анализа радиоуглеродного датирования коллагена, извлеченного из костей мамонта, показывали, что время основания стоянки составляет от 36 250 до 38 900 лет, что делает ее одной из старейших стоянок древних людей в Северной Америке.

Компьютерная томография, проведенная в Центре рентгеновской компьютерной томографии высокого разрешения Техасского университета, выявила, что у костных чешуек имеется микроскопическая сеть трещин, аналогичная той, что наблюдается в свежесколотых коровьих костях. Также были найдены следы колотых ран, чье расположение способствует вытеканию костного жира.

Химический анализ осадочных пород, окружающих окаменелости, обнаружил частицы сажи, которые возникли в результате длительного и контролируемого костра, а не от удара молнии или лесного пожара. Образцы пород также содержали сожженные измельченные кости и останки мелких животных — в основном рыб, птиц, грызунов и ящериц.

Результаты подтверждают гипотезу, что в Северной Америке было по крайней мере два основных населения: культура Кловис и более раннее общество с другим генетическим происхождением. Культура Кловис, которая возникла 16 000 лет назад, оставила после себя сложные каменные инструменты, но на более древних предполагаемых стоянках, где отсутствуют каменные орудия, доказательства человеческого присутствия становятся более неопределенными.

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