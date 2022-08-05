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1 час назад

Самый дешёвый iPad получит дизайн в стиле более дорогих моделей

Ferra.ruиещё 2

Уже совсем скоро, в рамках осенней презентации, Apple может представить свои новые планшеты. В том числе и базовый iPad.

Самый дешевый iPad получит дизайн в стиле более дорогих моделей
Фото: ferra.ruferra.ru

И, как это часто бывает, незадолго до официального анонса, в Сети появились утечки, раскрывающие подробности новинки. Судя по ним, новый 10,2-дюймовый iPad наконец-то получит обновлённый дизайн.

Теперь он будет больше напоминать таковой у более дорогих моделей, а также iPad mini. Не последнюю роль в этом сыграет увеличенная ширина, острые края, а также более тонкий корпус.

При этом сообщается, что новинка всё же не получит безрамочный дизайн. То есть она всё также будет использовать для разблокировки Touch ID, встроенный в кнопку Home. В то же время порт Lightning сменится более универсальным USB-C.

Наука и техника,Apple,
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