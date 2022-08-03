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1 час назад

В России разработали материал для аккумуляторов нового типа

Ferra.ru

В условиях неопределенности, связанной с мировыми поставками лития, альтернативные химические составы батарей будут иметь решающее значение. Одним из кандидатов в этой области является натрий-ионный аккумулятор, и российская исследовательская группа разработала новый аккумулятор такого типа, который может похвастаться впечатляющей плотностью энергии, а также устойчивостью к низким температурам.

В России разработали материал для аккумуляторов нового типа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Натриево-ионные батареи привлекают внимание как более устойчивая альтернатива литий-ионным, благодаря относительному изобилию и дешевизне этого элемента. Эти батареи работают так же, как и литий-ионные устройства. Новое исследование ученых Сколтеха и МГУ им. М.В. Ломоносова сосредоточено на отрицательном электроде, называемом катодом.

Команда разработала новый материал для катода, который обещает значительное увеличение плотности энергии. Это порошок из фторидофосфата натрия, который также используется исследователями в других странах. Тщательно настроив расположение атомов в порошке, ученые считают, что сделали большой шаг вперед.

Команда установила свой новый катодный материал в натриево-ионный аккумулятор и испытала его, обнаружив, что он обеспечивает увеличение плотности энергии до 15% по сравнению с текущими ведущими разработками. Кроме того, новый материал может позволить натриево-ионным аккумуляторам работать в более холодном климате, считают исследователи.

Наука и техника,МГУ,
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