В России разработали материал для аккумуляторов нового типа

В условиях неопределенности, связанной с мировыми поставками лития, альтернативные химические составы батарей будут иметь решающее значение. Одним из кандидатов в этой области является натрий-ионный аккумулятор, и российская исследовательская группа разработала новый аккумулятор такого типа, который может похвастаться впечатляющей плотностью энергии, а также устойчивостью к низким температурам.

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Натриево-ионные батареи привлекают внимание как более устойчивая альтернатива литий-ионным, благодаря относительному изобилию и дешевизне этого элемента. Эти батареи работают так же, как и литий-ионные устройства. Новое исследование ученых Сколтеха и МГУ им. М.В. Ломоносова сосредоточено на отрицательном электроде, называемом катодом.

Команда разработала новый материал для катода, который обещает значительное увеличение плотности энергии. Это порошок из фторидофосфата натрия, который также используется исследователями в других странах. Тщательно настроив расположение атомов в порошке, ученые считают, что сделали большой шаг вперед.