Ученые решили проблему сверхпроводников благодаря ДНК

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии и их коллеги использовали ДНК при создании материалов, которые могли бы произвести “революцию” в электронике. Одним из возможных результатов применения таких материалов могут стать сверхпроводники, которые обладают нулевым электрическим сопротивлением, что позволяет электронам беспрепятственно проходить через них.

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Разработка сверхпроводника, который можно было бы повсеместно использовать при комнатной температуре, а не при экстремально высоких или низких температурах, как это возможно сейчас, могла бы привести к созданию сверхбыстрых компьютеров, уменьшить размеры электронных устройств и сократить потребление энергии.

Один из возможных путей реализации идеи физика Уильяма А. Литтла о сверхпроводнике - модифицировать решетки углеродных нанотрубок, полых цилиндров из углерода, настолько крошечных, что они измеряются в нанометрах. Но возникла большая проблема – контроль химических реакций вдоль нанотрубок, чтобы решетка могла быть собрана так точно, как нужно, и функционировать так, как задумано.