В России сделали золотой самокат за 3 миллиона рублей

Бренд премиальных смартфонов и аксессуаров Caviar заявил о выпуске кастомизированного золотого самоката Thunderball. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
За основу золотого самоката была взята модель DUALTRON X2 от компании Minimotors. Как сообщает Caviar, часть деталей Thunderball выполнены из чистого золота, и на создание одного такого самоката уходит до двух месяцев.
«В настоящее время инженеры Caviar заняты отработкой технических деталей самоката. До конца лета планируется завершить конструкторские работы, а сами устройства поступят в продажу уже в октябре 2022 года», — говорится в сообщении Caviar.
При этом забронировать гаджет можно уже сейчас — его стоимость составит 2,9 млн руб. ($49 тыс.). При этом Caviar обещает подарить каждому участнику предзаказа смартфон iPhone 14.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что компания Caviar создала пуленепробиваемый iPhone, который выдержит выстрел из АК-47. Самая дорогая версия – Russia Black – стоит 454 тыс. руб., а самая дешевая – Titanium – 424 тыс. руб.