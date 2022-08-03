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37 минут назад

Бренд Caviar представил кастомизированный золотой самокат стоимостью 3 млн руб.

Газета.Ru

Бренд премиальных смартфонов и аксессуаров Caviar заявил о выпуске кастомизированного золотого самоката Thunderball. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

В России сделали золотой самокат за 3 миллиона рублей
Фото: Газета.руГазета.ру

За основу золотого самоката была взята модель DUALTRON X2 от компании Minimotors. Как сообщает Caviar, часть деталей Thunderball выполнены из чистого золота, и на создание одного такого самоката уходит до двух месяцев.

«В настоящее время инженеры Caviar заняты отработкой технических деталей самоката. До конца лета планируется завершить конструкторские работы, а сами устройства поступят в продажу уже в октябре 2022 года», — говорится в сообщении Caviar.

При этом забронировать гаджет можно уже сейчас — его стоимость составит 2,9 млн руб. ($49 тыс.). При этом Caviar обещает подарить каждому участнику предзаказа смартфон iPhone 14.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что компания Caviar создала пуленепробиваемый iPhone, который выдержит выстрел из АК-47. Самая дорогая версия – Russia Black – стоит 454 тыс. руб., а самая дешевая – Titanium – 424 тыс. руб.

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