Что такое зеленая энергия, и как ее получают

Загрязнение окружающей среды вынуждает людей обращаться к источникам зеленой, или возобновляемой энергии. Такая энергия является неисчерпаемой по человеческим масштабам. Люди получают ее за счет процессов, постоянно происходящих в окружающей среде. Источники зеленой энергии — солнечный свет, тепло из недр земли, морские приливы, ветер. Эти ресурсы, в отличие от нефти, угля и природного газа, не истощаются, поэтому они и называются возобновляемыми, поясняет "РБК Тренды". Издание рассказывает, каких видов бывает зеленая энергия.

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Энергия Солнца

РИА Новости

Каждый год на Землю поступает примерно 173 ПВт солнечной энергии, что более чем в 10 тысяч раз превышает потребности нашей планеты. Специальные технические сооружения позволяют преобразовывать излучение Солнца в тепловую или электрическую энергию.

Солнечные электростанции бывают, в частности, следующих видов:

башенные (солнечный свет концентрируется в башне, наполненной солевым раствором);

тарельчатые (представляют собой батарею зеркал в форме тарелок);

модульные (состоят из фотоэлементов — приборов, преобразующих энергию фотонов электричество).

К преимуществам солнечных электростанций относится то, что они могут работать в любой точке Земли, включая Антарктиду и экватор, и минимально воздействуют на окружающую среду. Такие станции можно устанавливать на крышах и стенах жилых домов, и они способны работать до 25 лет, пишет Altenergiya.ru.

Однако эффективность солнечных станций зависит от погоды и времени суток, а также от их географического расположения. Солнечные панели постоянно нуждаются в очистке от пыли, а некоторые их виды требуют установки систем охлаждения. Кроме того, такие устройства стоят очень дорого. Еще один недостаток — необходимость установки аккумуляторов для запаса энергии.

Ветровая энергия

РИА Новости

Современные ветрогенераторы превращают кинетическую энергию ветра в механическую энергию ротора, а затем — в электроэнергию. Оптимальным местом для установки таких генераторов являются прибрежные зоны. Кроме того, в наше время существуют небольшие ветряные станции, которые можно использовать в квартирах или загородных домах.

Такие генераторы обходятся дешевле при строительстве и вырабатывают в 80 раз больше энергии, чем потребляют. Однако их работа зависит от скорости ветра, которого может и не быть вовсе. К тому же турбины ветряных станций генерируют низкочастотные шумы, которые негативно воздействуют на человека, пишет сайт "Источники энергии на Земле".

Гидроэлектростанции (энергия воды)

РИА Новости

Для получения электричества на ГЭС используется энергия водного потока. Самый распространенный вид гидроэлектростанции — плотинный. В этом случае энергия получается за счет напора воды, для чего на реке строится плотина.

Еще один вид ГЭС — приливная станция. Такие технические сооружения используют энергию приливов и строятся на берегу моря.

Существуют также волновые гидроэлектростанции — они превращают в электричество энергию волн. Волновые станции устанавливаются в водной среде. Они производят энергию за счет колебания поплавков на волнах, вращения турбин или движения гидравлических поршней.

Преимущества ГЭС:

низкая себестоимость энергии;

генераторы можно быстро включать или выключать в зависимости от потребления электричества.

Недостатки ГЭС:

сооружение станции обходится дорого;

эффективные ГЭС часто расположены в удалении от потребителей;

водохранилище, которое создается при строительстве плотины, занимает земли сельхозназначения;

плотина перекрывает рыбам путь к нерестилищам (правда, здесь есть и плюсы: это часто способствует увеличению рыбных запасов в самом водохранилище).

Геотермальная энергия

РИА Новости

Возобновляемую энергию можно также получать из геотермальных источников (горячих подземных вод). Она может использоваться для обогрева домов, либо ее преобразовывают в электричество. Для таких целей строятся геотермальные электростанции. Чтобы извлекать из-под земли тепло, делается скважина, по которой на поверхность поднимается пар или горячая жидкость.

Преимущества геотермальных станций:

не загрязняют атмосферу;

работают автономно;

не зависят от погоды;

себестоимость используемых ресурсов невелика;

станция не требует большого штата, пишет сайт bezotxodov.ru.

Недостатки геотермальных станций:

изыскания, которые нужно провести перед строительством станции, требуют много времени и затрат;

поскольку станции строится в сейсмически опасных районах, существует риск аварий;

горючие газы, содержащиеся в термальных водах, повышают пожароопасность;

генераторы таких станций работают шумно и вибрируют, негативно влияя на животных.

Биоэнергетика

РИА Новости

Еще люди научились получать энергию из биотоплива. Таким способом производится как электрическая, так и тепловая энергия.

Биотопливо — это топливо из животного или растительного сырья, а также из органических промышленных отходов или продуктов жизнедеятельности. Для производства энергии используются твердые (например, пеллеты из древесины), жидкие (биоэтанол) и газообразные (биогаз) виды топлива. Биоэтанол получают путем ферментации сахара или крахмала. Биогаз выделяется в процессе брожения биомассы. На топливе биологического происхождения работают котельные, а также электростанции.

Как пишет "РКБ Тренды", среди преимуществ биотоплива:

экономическая выгода (топливо можно производить в том же регионе, где оно будет потребляться);

снижение вреда для окружающей среды (при сжигании биотоплива выделяется меньше углекислого газа и других вредных веществ, чем при использовании невозобновляемых источников энергии).

Недостатки биотоплива: