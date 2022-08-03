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1 час назад

Планы по спасению планеты взвинтят цены на вино

Lenta.ruиещё 1

Планы по спасению планеты от последствий глобального потепления приведут к взвинчиванию цен на вино из Нового Света, сообщает «Коммерсантъ». Зеленая повестка по части новых требований по снижению выбросов CO2 от морских перевозок, энергетический кризис и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили могут привести к росту стоимости вина на 30 процентов уже в 2023 году.

Планы по спасению планеты взвинтят цены на вино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозам аналитиков виноторговой компании Fort, требования по снижению выбросов углекислого газа увеличат сроки доставки контейнеров и поднимут цены на логистику на 5–10 процентов. Причем сильнее всего подорожание отразится на недорогих винах из Аргентины и Чили: их ценообразование в большей степени складывается из затрат на логистику.

Изменится и структура российского рынка. В рамках санкций США и Австралия запретили поставки вина в Россию, а Новая Зеландия сократила их. На первый план вышли импортеры из Аргентины, Чили, Уругвая и ЮАР, однако из-за логистических сложностей их доля на рынке может сократиться на 10–15 процентов в бутылках и от 20 процентов в деньгах.

В середине июля Минсельхоз России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина. В техзадании указано, что план развития экспорта должен включать рынки четырех географических регионов: Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Наука и техника,Минсельхоз России,Коммерсант,
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