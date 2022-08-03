Ученые создали сверхпрочный бетон с добавками из креветок

Инженеры добавили в раствор крошечные кусочки хитина в тысячу раз меньше человеческого волоса. Благодаря им застывший раствор стал на 40% крепче стандартного. Кроме того, время полного застывания раствора увеличилась более чем на час, что облегчает транспортировку на дальние расстояния и работу в жаркую погоду.