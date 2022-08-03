Ученые создали сверхпрочный бетон с добавками из креветок

В США ученые Вашингтонского государственного университета (WSU) значительно увеличили прочность бетона с помощью добавки из креветочных панцирей. Об этом сообщает портал Tech Xplore.
Инженеры добавили в раствор крошечные кусочки хитина в тысячу раз меньше человеческого волоса. Благодаря им застывший раствор стал на 40% крепче стандартного. Кроме того, время полного застывания раствора увеличилась более чем на час, что облегчает транспортировку на дальние расстояния и работу в жаркую погоду.
Разработка специалистов WSU основана на изучении панцирей ракообразных, состоящего из хитина и карбоната кальция.
«Наночастицы хитина отталкивают отдельные частицы цемента и изменяют их гидратационные свойства», — объяснил профессор университета Майкл Уолкотт.
По словам ученого, хитиновая добавка позволила увеличить срок службы бетонных изделий почти вдвое. Прочный раствор снижает потребность в производстве нового бетона, что помогает снизить углеродные выбросы.
Ранее Plus-one.ru рассказывал об исследовании, согласно которому выбросы углекислого газа при производстве цемента удвоились за последние 20 лет.