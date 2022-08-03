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37 минут назад

Ученые создали сверхпрочный бетон с помощью добавки из панцирей креветок

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В США ученые Вашингтонского государственного университета (WSU) значительно увеличили прочность бетона с помощью добавки из креветочных панцирей. Об этом сообщает портал Tech Xplore.

Ученые создали сверхпрочный бетон с добавками из креветок
Фото: iStockiStock

Инженеры добавили в раствор крошечные кусочки хитина в тысячу раз меньше человеческого волоса. Благодаря им застывший раствор стал на 40% крепче стандартного. Кроме того, время полного застывания раствора увеличилась более чем на час, что облегчает транспортировку на дальние расстояния и работу в жаркую погоду.

Разработка специалистов WSU основана на изучении панцирей ракообразных, состоящего из хитина и карбоната кальция.

«Наночастицы хитина отталкивают отдельные частицы цемента и изменяют их гидратационные свойства», — объяснил профессор университета Майкл Уолкотт.

По словам ученого, хитиновая добавка позволила увеличить срок службы бетонных изделий почти вдвое. Прочный раствор снижает потребность в производстве нового бетона, что помогает снизить углеродные выбросы.

Ранее Plus-one.ru рассказывал об исследовании, согласно которому выбросы углекислого газа при производстве цемента удвоились за последние 20 лет.

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