Около близкой к Солнцу звезды найдена потенциально обитаемая планета

Первая экзопланета была обнаружена в рамках Стратегической программы Subaru с использованием инфракрасного спектрографа IRD на телескопе Subaru (IRD-SSP). Планета Ross 508b представляет собой суперземлю с массой примерно в четыре раза больше земной и расположена недалеко от обитаемой зоны. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.