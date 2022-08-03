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3 часа назад

В России заставят Apple разрешить оплату приложений несколькими способами

Ferra.ruиещё 6

ФАС выдала Apple предписание
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Федеральная антимонопольная служба 29 июля выдала Apple предписание, согласно которому корпорация обязана в течение 60 дней прекратить запрещать разработчикам рассылать пользователям уведомления о возможности оплаты покупок вне магазина App Store. Также ФАС обязала компанию прекратить практику принуждения разработчиков ухудшать функционал таких приложений.

Также ведомство обязало вендора убрать из руководства для разработчиков «положения о запрете на любое побуждение в iOS-приложениях пользователей данных приложений на использование метода покупки, отличного от встроенной покупки».

На выполнение предписания отводится срок 60 дней, обжаловать его Apple может в течение 3 месяцев.

Наука и техника,ФАС России,Apple,
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