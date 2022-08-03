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5 минут назад

ФАС выдала Apple предписание из-за навязывания разработчикам "невыгодных условий"

Газета.Ruиещё 4

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple предписание в связи с навязыванием разработчикам iOS-приложений невыгодных условий договора. Об этом сообщает «Интерфакс». В действиях бренда антимонопольное ведомство усмотрело факт нарушения закона о конкуренции.

ФАС выдала Apple предписание
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Apple Inc. в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения настоящего предписания, прекратить нарушение… Закона о защите конкуренции, выразившееся в навязывании разработчикам iOS-приложений невыгодных условий договора путем включения в пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store... невыгодных для разработчиков положений, а также путем понуждения разработчиков к ухудшению функционала данных приложений», — говорится в материалах ФАС.

Основная претензия ведомства к Apple заключается в том, что она запрещает разработчикам приложений для iOS побуждать пользователей совершать внутренние покупки за пределами самого приложения, что приравнивается к невыгодным условиям для создателей iOS-программ. Ситуацию усложняет тот факт, что у iOS-приложений нет другой площадки для распространения кроме App Store, в который их могут не допустить, если разработчик нарушит такой договор.

В июле ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в России. Теперь компании грозит оборотный штраф, размер которого будет определен позднее.

Наука и техника,ФАС России,Apple,
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