Ученые доказали, что датские викинги торговали пушниной

Появились первые надежные доказательства того, что жившие на территории Дании вели торговлю меховыми изделиями. Об этом сообщается в пресс-релизе Копенгагенского университета.
В обществе викингов мех был символом высокого социального положения. Однако на территории Дании не так много пушных зверей, и теперь появились доказательства импорта этого продукта из других стран.
«Впервые у нас есть неопровержимые доказательства того, что во времена викингов меха импортировались в Данию. Согласно письменным источникам, пушнина (датская) продавалась в арабские страны, однако сейчас, с помощью белкового метода, который может установить видовую принадлежность, в могилах высокопоставленных викингов найдены шесть образцов бобровых шкур, — сказала Луисе Брант, одна из авторов работы из Копенгагенского университета. — Поскольку мы знаем, что во времена викингов бобры в Дании не водились, значит, их шкуры должны были быть завезены».
По словам ученых, установить точное место происхождения шкурок невозможно, но предположительно их добывали на севере Швеции или в России, доставляя на Балтику по рекам. Шесть обследованных могильников, из которых происходят находки, были обнаружены в 1861-1955 годы, но лишь теперь ученые смогли провести химический анализ белков шкур из похоронного инвентаря. Помимо меха в могилах были ладья, текстильная лента с серебряной и золотой нитью, а также топор с серебряным декором.