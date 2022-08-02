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24 минуты назад

Ученые доказали, что датские викинги торговали пушниной

Газета.Ru

Появились первые надежные доказательства того, что жившие на территории Дании вели торговлю меховыми изделиями. Об этом сообщается в пресс-релизе Копенгагенского университета.

Ученые доказали, что датские викинги торговали пушниной
Фото: NetflixNetflix

В обществе викингов мех был символом высокого социального положения. Однако на территории Дании не так много пушных зверей, и теперь появились доказательства импорта этого продукта из других стран.

«Впервые у нас есть неопровержимые доказательства того, что во времена викингов меха импортировались в Данию. Согласно письменным источникам, пушнина (датская) продавалась в арабские страны, однако сейчас, с помощью белкового метода, который может установить видовую принадлежность, в могилах высокопоставленных викингов найдены шесть образцов бобровых шкур, — сказала Луисе Брант, одна из авторов работы из Копенгагенского университета. — Поскольку мы знаем, что во времена викингов бобры в Дании не водились, значит, их шкуры должны были быть завезены».

По словам ученых, установить точное место происхождения шкурок невозможно, но предположительно их добывали на севере Швеции или в России, доставляя на Балтику по рекам. Шесть обследованных могильников, из которых происходят находки, были обнаружены в 1861-1955 годы, но лишь теперь ученые смогли провести химический анализ белков шкур из похоронного инвентаря. Помимо меха в могилах были ладья, текстильная лента с серебряной и золотой нитью, а также топор с серебряным декором.

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