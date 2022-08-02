Ученые доказали, что датские викинги торговали пушниной

«Впервые у нас есть неопровержимые доказательства того, что во времена викингов меха импортировались в Данию. Согласно письменным источникам, пушнина (датская) продавалась в арабские страны, однако сейчас, с помощью белкового метода, который может установить видовую принадлежность, в могилах высокопоставленных викингов найдены шесть образцов бобровых шкур, — сказала Луисе Брант, одна из авторов работы из Копенгагенского университета. — Поскольку мы знаем, что во времена викингов бобры в Дании не водились, значит, их шкуры должны были быть завезены».