Илон Маск постриг сына под викинга

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выложил в соцсети фотографию со своим 2-летним сыном. На фото у них одинаковые прически с выбритыми висками. Об этом сообщает «Газета.ру».

Фото: Twitter Twitter

На вопрос подписчиков сам ли миллиардер постриг своего сына, Маск дал утвердительный ответ.

«День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества эпизодов “Викингов”», – подписал фото бизнесмен.