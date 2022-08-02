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48 минут назад

Илон Маск постриг сына под викинга

Елена Прошина

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выложил в соцсети фотографию со своим 2-летним сыном. На фото у них одинаковые прически с выбритыми висками. Об этом сообщает «Газета.ру».

Илон Маск постриг сына под викинга
Фото: TwitterTwitter

На вопрос подписчиков сам ли миллиардер постриг своего сына, Маск дал утвердительный ответ.

«День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества эпизодов “Викингов”», – подписал фото бизнесмен.

Напомним, что Илон Маск стал отцом в мае 2020 года. Сына миллиардер назвал «X AE A-XII», что читается как «Экс Эш Эй-Твелв». По словам родителей, каждый символ в имени имеет своё значение, среди которых есть отсылка к любимому Илоном американскому самолету-разведчику Lockheed A-12.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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