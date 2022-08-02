Учёные: пользование смартфонами улучшает память

Специалисты из Университетского колледжа Лондона недавно обнаружили, что на самом деле смартфоны не мешают, а помогают запоминать самую разную информацию. Результаты этого исследования были опубликованы научном издании Journal of Experimental Psychology: General.

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Результаты исследования, проведённого учёными из Университетского колледжа Лондона, показали, что пользование смартфонами положительно влияет на память человека. Цифровые устройства помогают и запоминать сохранённую на них информацию, и помнить о том, что люди не сохранили на смартфонах.

Для проведения этого исследования эксперты создали задание на запоминание. Его нужно было выполнять либо на планшете, либо на компьютере с сенсорным экраном. В этом эксперименте приняли участие 158 человек, возраст которых варьировался от 18 лет до 71 года.

Выполняли задание все участники 16 раз. Оно заключалось в том, чтобы перетаскивать пронумерованные круги влево или вправо. Причём одна из сторон была обозначена как «высокая ценность», другая - «низкая ценность». Оказалось, что при пользовании планшетом для хранения на нём необходимой информации память людей улучшалась на 18 процентов и 27 процентов (в первом случае память была связана с кругами с высокой ценностью, во втором - с низкой).

При этом когда участники убирали планшеты, то оказывалось, что они лучше помнят круги с низкой ценность, так как информацию о кругах с высокой ценностью доверили устройствам. По мнению старшего автора исследования доктора Сэма Гилберта, объясняется это тем, что использование устройства изменяет то, как люди пользуются своей памятью. Когда им нужно запомнить что-то самостоятельно, они запоминают именно самую важную информацию. А когда они могут воспользоваться устройством, то сохраняют всё важное на этом устройстве, а свою память используют для запоминания менее важных данных.