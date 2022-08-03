Приложение Газпромбанка стало недоступно в Google Play

Мобильное приложение Газпромбанка (ГПБ) 3 августа оказалось недоступно в Google Play, сообщается в официальном Telegram-канале банка.
"Наше приложение для Android сейчас недоступно для скачиваний в Google Play. Мы прорабатываем варианты, чтобы в скором времени это исправить", - говорится в сообщении банка.
В банке отметили, что с ранее установленным приложением можно работать в прежнем режиме, все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там также порекомендовали клиентам не удалять приложение, так как скачать его снова в Google Play не получится.
Там также отметили, что скачать приложение банка для Android можно на сайте банка или в магазине мобильных приложений RuStore, а для пользователей смартфонов Huawei - в Huawei AppGallery.
Ранее в июне Мобильное приложение Газпромбанка стало недоступно в App Store. Зарубежные платформы Google Play и App Store ранее сделали недоступными для скачивания приложения ряда российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, МКБ и другие.