Приложение Газпромбанка стало недоступно в Google Play

"Наше приложение для Android сейчас недоступно для скачиваний в Google Play. Мы прорабатываем варианты, чтобы в скором времени это исправить", - говорится в сообщении банка.

В банке отметили, что с ранее установленным приложением можно работать в прежнем режиме, все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там также порекомендовали клиентам не удалять приложение, так как скачать его снова в Google Play не получится.