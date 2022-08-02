Доступ к сайту Госдепартамента США ограничили в России

Роскомнадзор ограничил доступ к медиаплатформе Государственного департамента ShareAmerica, на которой содержалась информации о внешней политике США. Об этом пишет ТАСС.
По информации РКН, доступ к share.america.gov был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок отмечается, что медиаплатформа Госдепартамента была блокирована по требованию Генпрокуратуры от 26 июля, пишет «Интерфакс».
Ранее Роскомнадзор ограничил по требованию Генпрокуратуры РФ доступ к сайту интернет-издания «Русская планета», а также заблокировал популярный шахматный сайт chess.com. Был ограничен доступ к двум страницам портала, на которых размещались сведения о ситуации на территории Украины.