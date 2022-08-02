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30 минут назад

Обидное прозвище: Samsung решил зарегистрировать товарный знак «G-nusmas»

Елена Прошина

Компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas для своего «маскота» — маленького инопланетянина, который появился еще в рекламе Galaxy Z Flip3. Как сообщает SamMobile, предположительно, его будут использовать во время презентации новых складных смартфонов.

Обидное прозвище Samsung стало товарным знаком компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что слово «Гнусмас» используется противниками корейского техногиганта как уничижительное название марки. Оно получилось из зеркального написания названия корпорации и применялось преимущественно на форумах сторонников Apple и других компаний.

Ранее Samsung заявила, что собирается возвести полностью автоматический завод по производству мобильных устройств. Летом 2022 года техногигант создал группу проектировщиков и разработчиков по данному вопросу — первое предприятие должно появиться к 2030 году.

На подобное решение ее могла сподвигнуть Xiaomi, которая еще в 2020 году она сообщила о запуске первой линии «Фабрики черного света».

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