Обидное прозвище Samsung стало товарным знаком компании

Компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas для своего «маскота» — маленького инопланетянина, который появился еще в рекламе Galaxy Z Flip3. Как сообщает SamMobile, предположительно, его будут использовать во время презентации новых складных смартфонов.

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Напомним, что слово «Гнусмас» используется противниками корейского техногиганта как уничижительное название марки. Оно получилось из зеркального написания названия корпорации и применялось преимущественно на форумах сторонников Apple и других компаний.

Ранее Samsung заявила, что собирается возвести полностью автоматический завод по производству мобильных устройств. Летом 2022 года техногигант создал группу проектировщиков и разработчиков по данному вопросу — первое предприятие должно появиться к 2030 году.