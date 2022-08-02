Обидное прозвище Samsung стало товарным знаком компании

Компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas для своего «маскота» — маленького инопланетянина, который появился еще в рекламе Galaxy Z Flip3. Как сообщает SamMobile, предположительно, его будут использовать во время презентации новых складных смартфонов.
Напомним, что слово «Гнусмас» используется противниками корейского техногиганта как уничижительное название марки. Оно получилось из зеркального написания названия корпорации и применялось преимущественно на форумах сторонников Apple и других компаний.
Ранее Samsung заявила, что собирается возвести полностью автоматический завод по производству мобильных устройств. Летом 2022 года техногигант создал группу проектировщиков и разработчиков по данному вопросу — первое предприятие должно появиться к 2030 году.
На подобное решение ее могла сподвигнуть Xiaomi, которая еще в 2020 году она сообщила о запуске первой линии «Фабрики черного света».