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30 минут назад

В России представят самую крупную в стране копию корабля викингов

Lenta.ruиещё 1

На фестивале исторической реконструкции «Ладейное поле», который пройдет в Елецком районе Липецкой области с 11 по 14 августа, представят самую крупную в России копию корабля викингов IX-XI веков. Об этом пишет ТАСС.

В России представят самую крупную в стране копию корабля викингов
Фото: страница «Русборг» во «ВКонтакте»страница «Русборг» во «ВКонтакте»

Отмечается, что длина судна составляет 18 метров, ширина — 3,5 метра, площадь парусов — 49 квадратных метров. По словам организатора фестиваля Павла Семенова, построенный по технологии IX-XI веков драккар «Скальд» примет участие в показательных выступлениях, а гости праздника смогут подняться на его борт для бесплатной экскурсии.

«У него команда 25 человек. Мы сейчас на нем на Онежском озере в походе, идем на Кижскую регату, где будем 5-6 августа, а оттуда сразу приедем на фестиваль в Елец, на "Ладейное поле"», — рассказал Семенов.

На фестивале, который проводится на реке Сосна, также состоятся гонки на гребных лодках — репликах исторических судов, бои пятерок (битвы между членами команд в установленных на земле лодках), выставки и конкурсы костюмов и доспехов раннего Средневековья, мастер-классы по ковке, гончарному делу, ткачеству и другим видам ремесел. «Ладейное поле» будет идти четыре дня, однако показательным днем для зрителей станет только суббота, 13 августа.

Ранее в июле на Камчатку пришла трехмачтовая поморская ладья «Пилигрим». Сообщалось, что судно, построенное по чертежам XVIII века, шло с Алеутских островов. В порту Петропавловска-Камчатского «Пилигрим» останется на зимовку.

Наука и техника,Павел Семенов,
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