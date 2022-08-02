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27 минут назад

Ученые подтвердили, что до предков индейцев в Америке жила загадочная популяция людей

Газета.Ru

Ученые подтвердили заселение Америки людьми в период ранее 30 тысяч лет назад. Статья об этом опубликована в Frontiers in Ecology and Evolution.

Ученые подтвердили заселение Америки до предков индейцев
Фото: Timothy Rowe et al.Timothy Rowe et al.

45 тысяч лет назад в Европе произошла верхнепалеолитическая революция, в ходе которой люди научились изготавливать сложные каменные орудия. Эта технология постепенно распространилась по миру, дошла до восточной Сибири, и 16 тысяч лет назад предки современных индейцев принесли ее на американский континент в процессе переселения, став там первыми людьми. Их относят к культуре Кловис.

Теперь ученые исследовали кости мамонта, найденные в Нью-Мексико в 2013 году, а также место их находки. Выяснилось, что кости принадлежат двум животным, самке и мамонтенку. Кости мамонтенка раскололи таким образом, чтобы ими можно было пользоваться как ножами для разделки крупного мамонта. Также на месте разделки есть следы продолжительного воздействия огня, а в крупных костях есть отверстия для вытапливания костного мозга. Иными словами, этих мамонтов однозначно разделывали люди, но рядом с тушей нет ни каменных орудий, ни следов их использования.

Вдобавок радиоуглеродный анализ коллагена из костей указывает на то, что мамонт жил 36-38 тысяч лет назад. Если сопоставить это с рядом предыдущих находок, например, костями кролика и оленя из пещеры Кокскатлан, которые были разделаны примитивными каменными орудиями 28-33 тысячи лет назад, то выходит, что мигранты, создавшие культуру Кловис, были не первыми людьми в Америке. Теперь у этого факта есть надежные доказательства.

При этом эти данные хорошо стыкуются с результатами работы генетиков, которые утверждают, что у индейцев было две предковых популяции. Таким образом, ученые заключают, что некая группа людей с самыми примитивными каменными технологиями заселила Америку в период ранее 30 тысяч лет назад. Это заставляет пересмотреть традиционный подход археологов, которые при поиске следов человека в Америке обращают внимание лишь на «продвинутые» каменные орудия верхнепалеолитической революции.

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