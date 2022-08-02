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1 час назад

США хотят перекрыть Китаю доступ к оборудованию для производства чипов NAND

Елена Прошина

США могут ограничить поставки американского оборудования производителям микросхем памяти в Китае. Об этом пишет iXBT.com.

США хотят перекрыть Китаю доступ к оборудованию для производства чипов NAND
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение призвано приостановить развитие полупроводникового сектора Китая и защитить компании США. Речь, в частности, идет и о компании Yangtze Memory Technologies.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в случае принятия жестких мер будут запрещены поставки на заводы в Китае, которые производят передовые чипы NAND для смартфонов, ноутбуков и других устройств.

Такие меры могут навредить южнокорейским производителям чипов памяти, Samsung Electronics и SK Hynix. Это связано с тем, что у Samsung есть два крупных завода в Китае, а SK Hynix покупает у Intel бизнес по производству чипов флеш-памяти NAND в Китае.

Таким решением США, в частности, хотят защитить американских производителей микросхем памяти, Western Digital и Micron Technology. В совокупности они представляют около четверти рынка микросхем NAND.

Наука и техника,Micron Technology,Intel,Samsung,
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