США хотят перекрыть Китаю доступ к оборудованию для производства чипов NAND

США могут ограничить поставки американского оборудования производителям микросхем памяти в Китае. Об этом пишет iXBT.com.

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Такое решение призвано приостановить развитие полупроводникового сектора Китая и защитить компании США. Речь, в частности, идет и о компании Yangtze Memory Technologies.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в случае принятия жестких мер будут запрещены поставки на заводы в Китае, которые производят передовые чипы NAND для смартфонов, ноутбуков и других устройств.

Такие меры могут навредить южнокорейским производителям чипов памяти, Samsung Electronics и SK Hynix. Это связано с тем, что у Samsung есть два крупных завода в Китае, а SK Hynix покупает у Intel бизнес по производству чипов флеш-памяти NAND в Китае.