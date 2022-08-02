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17 минут назад

Google намекнула на дату релиза ОС Android 13

Газета.Ru

Компания Google выпустила заметку к патчу безопасности для своей операционной системы Android 13, которая на текущий момент находится в бета-тесте. На это обратил внимание портал PhoneArena.

Google намекнула на дату релиза ОС Android 13
Фото: rozetked.merozetked.me

В заметке говорится о том, что новая версия AOSP (Android Open Source Project) будет поставляться вместе с патчем безопасности от 1 сентября 2022 года. Это может быть свидетельством того, что официальный релиз Android 13 может состояться уже в следующем месяце, отмечает PhoneArena.

Стоит отметить, что это — неофициальная информация, и компания может перенести дату запуска. Например, в прошлом году релиз AOSP для Android 12 состоялся в начале октября за две недели до того, как новая версия ОС стала доступна пользователям смартфонов.

В середине июля крупнейшие производители смартфонов запустили программу бета-тестирования Android 13. В нее вошли устройства таких вендоров, как Google, Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Asus, OnePlus и ряда других.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Google выпустила Android 13 Beta 3.3, в которой кроме исправлений ошибок появилась новая пасхалка — секретное меню в настройках смартфона, доступное во всех крупных версиях ОС.

Наука и техника,Google,
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