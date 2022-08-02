Обидное прозвище Samsung стало товарным знаком компании

Компания Samsung подала заявку на регистрацию торгового знака G-nusmas, передает портал SamMobile. Предполагается, что так будут звать нового маскота бренда, первое появление которого состоялось в рекламе Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Фото: Samsung Samsung

Маскот представляет собой инопланетянина с синей кожей в голубом пуловере, белых брюках и синих кроссовках. Не исключено, что история «Гнусмаса» и его предназначение будут раскрыты на ближайшей крупной презентации Samsung 10 августа Galaxy Unpacked.

Само слово G-nusmas — это «Samsung», написанное наоборот. Его уже давно используют в интернете в качестве пренебрежительного прозвища бренда, например, в негативных обзорах гаджетов компании.