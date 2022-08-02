В "Яндекс Музыке" появилась сгенерированная алгоритмами нейромузыка

Музыкальный сервис "Яндекс Музыка" добавил новую функцию "Нейромузыка" - бесконечную мелодию, сгенерированную алгоритмами, помогающую настроиться на спокойствие, вдохновение и бодрость. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе сервиса.

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"Нейромузыка - это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций "Яндекс Музыки" делает ее уникальной для каждого пользователя. Три доступных режима - "спокойствие", "вдохновение" и "бодрость" - помогут сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации", - сообщили в пресс-службе.

В нейромузыке нет слов или пауз, которые могли бы отвлечь человека, рассказали в пресс-службе. Для ее создания были использованы музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах - рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент.

"Партии были озвучены виртуальными инструментами, а сделанные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию", - пояснили в пресс-службе.