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23 минуты назад

На смартфонах Samsung начали «зависать» видеоролики во время просмотра

Ferra.ru

На некоторых смартфонах Samsung Galaxy S22 возникла новая ошибка, которая мешает пользователям просматривать видео на стриминговых площадках.

На смартфонах Samsung начали «зависать» видео
Фото: ferra.ruferra.ru

Несколько пользователей Galaxy S22 сообщают о проблемах, связанных с адаптивной частотой обновления экрана и такими приложениями, как Amazon Prime и Netflix. Суть проблемы в том, что адаптивный дисплей смартфона переключается на более низкую частоту обновления после короткого периода бездействия, даже при потоковой передаче контента. То есть система не распознаёт, когда воспроизводится видео на Netflix и Amazon Prime (и, возможно, в других приложениях). К сожалению, это приводит к зависаниям видео.

Проблема носит программный характер, поэтому, скорее всего, может быть исправлена обновлением прошивки.

Наука и техника,Netflix,Amazon,
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