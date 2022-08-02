На смартфонах Samsung начали «зависать» видео

Несколько пользователей Galaxy S22 сообщают о проблемах, связанных с адаптивной частотой обновления экрана и такими приложениями, как Amazon Prime и Netflix. Суть проблемы в том, что адаптивный дисплей смартфона переключается на более низкую частоту обновления после короткого периода бездействия, даже при потоковой передаче контента. То есть система не распознаёт, когда воспроизводится видео на Netflix и Amazon Prime (и, возможно, в других приложениях). К сожалению, это приводит к зависаниям видео.