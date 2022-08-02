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26 минут назад

Раскрыто нововведение в WhatsApp для групповых чатов

Ferra.ru

Портал WABetaInfo рассказал о паре новых функций WhatsApp. Одна из них предназначена для предоставления большего контроля над группой администраторам.

Раскрыто нововведение в WhatsApp для групповых чатов
Фото: ReutersReuters

Теперь администраторы групп смогут удалять сообщения для всех. Пока функция доступна ограниченному кругу тестировщиков в бета-версии WhatsApp 2.22.17.12. Ожидается, что в ближайшее время она будет развёрнута для всех.

Вторая тестируемая функция — чат-бот, который будет присылать объявления о нововведениях в приложении. Также он будет давать пользователям советы и рекомендации по улучшению работы с WhatsApp.

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