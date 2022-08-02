Раскрыто нововведение в WhatsApp для групповых чатов

Портал WABetaInfo рассказал о паре новых функций WhatsApp. Одна из них предназначена для предоставления большего контроля над группой администраторам.

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Теперь администраторы групп смогут удалять сообщения для всех. Пока функция доступна ограниченному кругу тестировщиков в бета-версии WhatsApp 2.22.17.12. Ожидается, что в ближайшее время она будет развёрнута для всех.