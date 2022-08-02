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43 минуты назад

Запуск ракеты Rocket Lab со спутником для нужд разведки США отменили

ТАСС

Американская компания Rocket Lab отменила из-за неблагоприятных погодных условий запланированный на вторник запуск ракеты со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты Rocket Lab со спутником для нужд разведки США отменили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт ракеты-носителя Electron в рамках миссии NROL-199 с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии должен был состояться в 17:00 по местному времени (08:00 мск), однако специалистам компании пришлось в итоге отменить процедуру запуска из-за сильных порывов ветра.

"К сожалению, мы узнали от центра управления полетами, что нам придется отменить сегодняшний запуск", - сказала диктор трансляции.

Новая дата старта ракеты будет определена позднее.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.

Electron - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Ее высота - 18 м, диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,55 т. Ракета предназначена для запусков небольших космических аппаратов, в том числе микро- и наноспутников. Она рассчитана в основном на вывод полезного груза до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, максимальная грузоподъемность - 300 кг (на низкую опорную орбиту высотой около 200 км).

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