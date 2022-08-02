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46 минут назад

Администрация "Вконтакте" разберется с взломавшим страницу Медведева

ТАСС

Аккаунт зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Вконтакте" был взломан, администрация социальной сети и компетентные органы разберутся с этим инцидентом, сообщил журналистам во вторник его помощник Олег Осипов.

Страницу Медведева "Вконтакте" взломали
Фото: ТАССТАСС

"Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он.

Ранее в аккаунте политика появилась публикация об истоках распада Советского Союза и его геополитических последствиях.

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Этот взлом не первый случай атаки на аккаунты Медведева. В 2013 году злоумышленникам удалось временно получить доступ к его учетной записи во "Вконтакте", а в 2014 года взлому подверглась страница в Twitter. Еще одна атака на аккаунт политика в Twitter произошла в 2019 году. Во всех этих случаях контроль над учетными записями был оперативно восстановлен.

Медведев - активный пользователь соцсетей. Помимо страницы "Вконтакте" у него также есть канал в "Телеграм", где с марта набралось более 670 тыс. подписчиков.

Ранее политик активно использовал и другие платформы, в том числе Instagram, Facebook (запрещены в РФ, принадлежат американской компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Однако с марта зампред Совбеза перестал пользоваться этими соцсетями на фоне "занятой их руководством антироссийской позиции".

Наука и техника,Политика,Происшествия,Олег Осипов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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