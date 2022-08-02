Может ли искусственный интеллект разблокировать ваш iPhone

Дипфейки, или искусственно созданные поддельные видео и фото с человеком, могут использоваться для того, чтобы создать образ этого человека. Но может ли подобное видео использоваться, чтобы разблокировать ваш iPhone по лицу?

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Дипфейк может выглядеть как практически полная копия человека. Однако современные iPhone не могут быть разблокированы только по картинке. Всё дело в том, что устройства используют для этого камеру и датчики глубины.

Для разблокировки смартфона инфракрасный проектор покрывает лицо человека невидимыми глазу точками света. После этого камера определяет форму лица в 3D-формате.