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22 минуты назад

Может ли искусственный интеллект разблокировать ваш iPhone

Ferra.ru

Дипфейки, или искусственно созданные поддельные видео и фото с человеком, могут использоваться для того, чтобы создать образ этого человека. Но может ли подобное видео использоваться, чтобы разблокировать ваш iPhone по лицу?

Может ли искусственный интеллект разблокировать ваш iPhone
Фото: ReutersReuters

Дипфейк может выглядеть как практически полная копия человека. Однако современные iPhone не могут быть разблокированы только по картинке. Всё дело в том, что устройства используют для этого камеру и датчики глубины.

Для разблокировки смартфона инфракрасный проектор покрывает лицо человека невидимыми глазу точками света. После этого камера определяет форму лица в 3D-формате.

Поэтому искусственный интеллект всё-таки вряд ли сможет разблокировать iPhone. Для этого нужны хотя бы напечатанные на 3D-принтере маски, повторяющие форму лица и внешность человека.

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