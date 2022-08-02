Может ли искусственный интеллект разблокировать ваш iPhone

Дипфейки, или искусственно созданные поддельные видео и фото с человеком, могут использоваться для того, чтобы создать образ этого человека. Но может ли подобное видео использоваться, чтобы разблокировать ваш iPhone по лицу?
Дипфейк может выглядеть как практически полная копия человека. Однако современные iPhone не могут быть разблокированы только по картинке. Всё дело в том, что устройства используют для этого камеру и датчики глубины.
Для разблокировки смартфона инфракрасный проектор покрывает лицо человека невидимыми глазу точками света. После этого камера определяет форму лица в 3D-формате.
Поэтому искусственный интеллект всё-таки вряд ли сможет разблокировать iPhone. Для этого нужны хотя бы напечатанные на 3D-принтере маски, повторяющие форму лица и внешность человека.