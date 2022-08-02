Apple обновила список устаревших устройств

Компания Apple обновила список своих устройств, которые считаются устаревшими — это означает, что с момента последнего поступления гаджета в продажу прошло уже пять лет. Об этом сообщает портал MacRumors.

Фото: Apple Apple

Отныне в категорию «винтаж» официально включены MacBook (12 дюймов, начало 2016 года), MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года), MacBook Pro (13 дюймов, начало 2015 года), MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt), MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt), MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год), iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года), iMac (27 дюймов, Retina 5K, конец 2015 г.) и 9,7-дюймовый планшет iPad Pro (2016 год).

Портал отдельно выделил модель MacBook Pro с панелью Touch Bar, которая впервые появилась в октябре 2016 года в рамках тотального редизайна линейки. С тех пор Apple отказалась от использования Touch Bar в «старших» моделях, но она до сих пор присутствует в новых 13-дюймовых MacBook Pro на базе чипа M2.

Отмечается, что даже «устаревшие» устройства Apple все еще подлежат официальному ремонту до тех пор, пока остаются в наличии необходимые запчасти.