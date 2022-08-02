Российские ученые открыли новый вид моллюсков

Российские ученые дали наименование новому виду голожаберных моллюсков. Их обнаружили в прошлом году возле острова Уруп (Курилы). Морские организмы назвали в честь Русского географического общества – Cuthonella rgo, передает РБК.
Голожаберники – небольших моллюсков с широким телом длиной 15 – 20 мм и многочисленными жабрами, так называемыми цератами. В передней части организма находятся щупальца-ринофоры, они позволяют беспозвоночным воспринимать вкус и запах. Голожаберники имеют беловатый оттенок, окраска жабр варьируется от светло-коричневой до светло-оранжевой.
Cuthonella rgo обитает на мелководьях (15 – 20 метров) в северо-западной части Тихого океана.
«Это одна из самых удивительных групп морских беспозвоночных животных.У их предков в ходе эволюции исчезла раковина. Цвет и форма – результат такого изменения. Большинство этих моллюсков – хищники. Они питаются различными беспозвоночными животными: гидроидами, мшанками, губками. Кроме того, голожаберные моллюски содержат в себе химические вещества, которые могут быть использованы в том числе для создания новых лекарств», – отметил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов.
Российские биологи намерены вскоре подготовить научную статью с соблюдением правил, установленных Международным кодексом зоологической номенклатуры. Если материал опубликуют, новый вид моллюсков получит официальное признание.
Напомним, недавно в Приморье российские ученые впервые в заводских условиях вывели моллюска рудитапеса филиппинского, который очень популярен на азиатском рынке.