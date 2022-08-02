Российские ученые открыли новый вид моллюсков

«Это одна из самых удивительных групп морских беспозвоночных животных.У их предков в ходе эволюции исчезла раковина. Цвет и форма – результат такого изменения. Большинство этих моллюсков – хищники. Они питаются различными беспозвоночными животными: гидроидами, мшанками, губками. Кроме того, голожаберные моллюски содержат в себе химические вещества, которые могут быть использованы в том числе для создания новых лекарств», – отметил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов.