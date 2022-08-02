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9 минут назад

В России iPhone продают с разницей в 100 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

iPhone, ввезенный в Россию по параллельному импорту, может стоит на 100 тыс. рублей дороже, чем тот, что был поставлен нелегально.

В России iPhone продают с разницей в 100 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интернет-магазины предлагают купить iPhone 13 Pro Max за 118–135 тыс. рублей. В Re:Store же за аналогичный айфон просят уже 244 990 рублей», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что «серые» магазины не платят за сертификацию. При этом непонятно, как товары ввозят через таможню, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, россияне в 2022 году купили больше смартфонов Samsung, чем iPhone.

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