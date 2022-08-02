В России iPhone продают с разницей в 100 тысяч рублей

iPhone, ввезенный в Россию по параллельному импорту, может стоит на 100 тыс. рублей дороже, чем тот, что был поставлен нелегально.

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«Интернет-магазины предлагают купить iPhone 13 Pro Max за 118–135 тыс. рублей. В Re:Store же за аналогичный айфон просят уже 244 990 рублей», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что «серые» магазины не платят за сертификацию. При этом непонятно, как товары ввозят через таможню, пишут «Известия».