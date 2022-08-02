Впервые полностью расшифрована ДНК жившего на Кавказе неандертальца

Российские ученые из университета «Сириус» впервые полностью расшифровали ДНК неандертальца, жившего на территории Кавказского хребта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу исследовательского учреждения.

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В ходе раскопок в пещере Мезмайской Краснодарского края были найдены останки древних людей — неандертальцев. Затем специалисты изучили ядерную и митохондриальную ДНК, полученную из зубов одного из трех представителей, обнаруженных в пещере.

Выяснилось, что проанализированные останки принадлежали девочке, которая приходилась родственницей одному из двух других неандертальцев. Кроме того, ее геном был близок с поселенцами, жившими тогда на территории современной Польши, но ее ДНК отличался от генома последующих поколений неандертальцев, обитавших в Европе и в Сибири. Такие результаты говорят о принадлежности к разным популяциям, одна из которых быстро вытеснила другую.