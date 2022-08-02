Самый короткий день в истории зафиксировали на Земле

Исследователи из Международной службы вращения Земли, которая базируется в Париже, зафиксировали самый короткий день за всю историю нашей планеты.

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Как выяснили ученые, полный оборот вокруг своей оси занял у третьей от Солнца планеты на 1,59 миллисекунды меньше обычного.

Принято считать, что день на Земле длится 24 часа, но с 1970-х годов ее вращение стало замедляться, поэтому для поддержания точности времени необходимо 27 високосных секунд, передает Daily Mail.

Так, в 2016 году в канун Нового года всемирные часы остановились на секунду. Затем в 2020-м день на планете укоротился на 1,47 миллисекунды, а уже 29 июля 2022 года потребовалось 1,59 миллисекунды, что является новым рекордом для Земли. Обычно люди не замечают на себе такие изменения, однако данный факт оказывает влияние на спутники и навигационные системы.

Тем временем отечественные ученые полагают, что за этим может стоять "колебание Чандлера" – изменение вращения Земли вокруг своей оси, пишет издание "Профиль".

– Нормальная амплитуда колебаний составляет около четырех метров на поверхности Земли, но с 2017 по 2020 год она исчезла, – заявил Леонид Зотов из московского Астрономического института им. Штернберга.