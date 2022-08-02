В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
26 минут назад

Спутник «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов

Lenta.ruиещё 4

Космический аппарат «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов. Военный спутник запустили 1 августа с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает ТАСС.

Спутник «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)» — отметили в сообщении.

Главный каталог космических объектов содержит информацию о каждом объекте и предназначен для долговременного хранения информации о космических объектах на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. Также в каталоге содержится информация об орбитах объектов, которая позволяет прогнозировать их движение.

В понедельник, 1 августа, ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, который разработали для Минобороны России.

В июле боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России провел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк.

Наука и техника,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители