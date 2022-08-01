В Бразилии муравьи купили книгу Айзека Азимова

Писательница Мариана Виейра периодически забывала о своем планшете Amazon Kindle, оставляла его без присмотра. В итоге в нем поселились любопытные муравьи. Насекомые «разобрались» в том, как действует гаджет и приобрели в интернет-магазине книги о футуризме и философии. Об этом пишет портал Globo.
Через некоторое время Виейра пожелала снова воспользоваться возможностями планшета, но не смогла. Устройство не включалось, при том, что было подключено к розетке. Она попыталась выяснить причину этого и обнаружила в Kindle целое муравьиное гнездо.
На этом сюрпризы со стороны насекомых не закончились. На электронную почту писательницы пришли сообщения о покупке книг «Роботы и Империя» Айзека Азимова и «Кольцо Гигеса: этическая фантазия» Эдуардо Джаннетти.
Владелица отменила покупки, но пояснила, что прочитает печатные версии.
Она рассказала также, что как только ни пыталась бороться с муравьями, но ей не удалось с ними справиться. Она обратилась за помощью к своей подруге Фабиан Гимарайнш. Пост девушки в сетях набрал 75 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что тоже нередко сталкивались с этой проблемой.