Ученые обнаружили клетки иммунитета, защищающие нейроны от смерти

Исследователи из Питтсбургского университета (США) обнаружили у мышей уникальный подвид Т-клеток, привлекаемых в головной мозг в течение 24 часов после инсульта для защиты здоровых тканей от воспаления и вторичного поражения. Открытие опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

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Умирающие при инсульте клетки головного мозга выделяют молекулы. Как оказалось, это привлекает к пораженному органу нейропротекторные иммунные клетки, названные CD8+TRL. Они циркулируют в крови, а при сигнале от нейронов достигают головного мозга в течение 24 часов после начала инсульта. Там клетки высвобождают молекулы, оказывающие прямое нейропротекторное действие, а также ограничивающие воспаление и вторичные поражение головного мозга.

Как впервые показали ученые, удаление CD8+TRL из кровотока мышей, перенесших инсульт, приводит к увеличению пораженной области на 50%. Зато мыши, которым переливали приготовленные в лаборатории CD8+TRL, чувствовали себя лучше и выздоравливали быстрее, чем те, которые не получали лечения в течение более пяти недель.

Это открытие может стать основой для создания клеточной терапии при инсульте, от которого ежегодно страдают не менее 15 миллионов человек во всем мире.