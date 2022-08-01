Сайт РЖД перестал работать

В большинстве российских регионов наблюдаются сбои в работе сайта и мобильного приложения компании «Российские железные дороги». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Не работает сегодня».

Отмечается, пользователям стала не доступна покупка билетов в режиме онлайн на сайте корпорации. Доступ к услугам через приложение также был затруднен.

Сбои в работе онлайновых сервисов РЖД нередко наблюдаются по разным причинам. К примеру, сайт в целом или один из его разделов может «упасть» в случае резкого роста числа поисковых запросов и продаж проездных документов, сообщает «Фонтанка».