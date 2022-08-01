В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Xiaomi выпустила умные очки

Lenta.ru

Xiaomi представила умные очки. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Xiaomi выпустила умные очки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девайс Mijia Glasses Camera получил классический для очков форм-фактор и увеличенные по размеру дужки, в которых находятся камеры, проектор и аккумулятор. Изображение выводит на microLED-экраны, которые оснащены оптической призмой. Очки имеют две камеры разрешением 50 и 8 мегапикселей для съемки фото и видео.

С помощью камеры и системы микрофонов выпущенный Xiaomi гаджет позволяет записывать видео, затем ролики можно загрузить в память смартфона. Также устройство имеет опцию перевода иностранной речи в текст и вывода на экран пользователя. Аппарат поддерживает функции дополненной реальности.

Mijia Glasses Camera имеет восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon, 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Гаджет получил аккумулятор емкостью 1020 миллиампер-часов с магнитной зарядкой, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Устройство доступно для приобретения пользователям краудфандинговой платформы Xiaomi за 2499 юаней или около 24 тысяч рублей. После выхода в широкую продажу Mijia Glasses Camera будут оценены на 200 юаней дороже.

В конце июля Google рассказала, что начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах. Устройство, имеющее функцию записи видео и перевода голоса в текст, анонсировали в мае.

Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители