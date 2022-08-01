Xiaomi выпустила умные очки

Xiaomi представила умные очки. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Девайс Mijia Glasses Camera получил классический для очков форм-фактор и увеличенные по размеру дужки, в которых находятся камеры, проектор и аккумулятор. Изображение выводит на microLED-экраны, которые оснащены оптической призмой. Очки имеют две камеры разрешением 50 и 8 мегапикселей для съемки фото и видео.

С помощью камеры и системы микрофонов выпущенный Xiaomi гаджет позволяет записывать видео, затем ролики можно загрузить в память смартфона. Также устройство имеет опцию перевода иностранной речи в текст и вывода на экран пользователя. Аппарат поддерживает функции дополненной реальности.

Mijia Glasses Camera имеет восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon, 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Гаджет получил аккумулятор емкостью 1020 миллиампер-часов с магнитной зарядкой, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Устройство доступно для приобретения пользователям краудфандинговой платформы Xiaomi за 2499 юаней или около 24 тысяч рублей. После выхода в широкую продажу Mijia Glasses Camera будут оценены на 200 юаней дороже.