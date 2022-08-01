Военные Израиля неожиданно нашли древний женский монастырь на полигоне во время учений

По словам археологов, монастырь был основан в центральном районе Израиля почти 1,5 тысячи лет назад. Его назвали Хорбат Хани в честь библейского персонажа — бездетной Ханны. На территории специалисты обнаружили множество женских и детских погребений.

На руинах зданий были вытесаны различные надписи с обращениями к настоятельнице. Также при раскопках найдены два строения. Одно из них представляет собой церковь, пол которой выложен красочной мозаикой с растительными и животными мотивами. В другом здании располагалась кухня, трапезная и гостиница, пишет Planet Today.