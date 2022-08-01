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31 минуту назад

Военные Израиля неожиданно нашли древний женский монастырь на полигоне во время учений

Слово и Дело

Израильские военные во время учений на полигоне обнаружили руины древнего женского монастыря.

Военные Израиля неожиданно нашли древний женский монастырь на полигоне во время учений
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам археологов, монастырь был основан в центральном районе Израиля почти 1,5 тысячи лет назад. Его назвали Хорбат Хани в честь библейского персонажа — бездетной Ханны. На территории специалисты обнаружили множество женских и детских погребений.

«В исламский период монастыри постепенно приходили в упадок. Монастырь Хорбат Хани был заброшен в конце VIII века», — рассказывает руководитель раскопок Исси Корнфельд.

На руинах зданий были вытесаны различные надписи с обращениями к настоятельнице. Также при раскопках найдены два строения. Одно из них представляет собой церковь, пол которой выложен красочной мозаикой с растительными и животными мотивами. В другом здании располагалась кухня, трапезная и гостиница, пишет Planet Today.

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