Утечка: у Intel проблемы с новыми процессорами

Источник (портал Igorslab.de) утверждает, что отчет о состоянии процессоров Sapphire Rapids содержит более 500 пунктов, где рассказывается о различных ошибках и конструктивных проблемах. Эта цифра фактически беспрецедентна для столь крупной фирмы. CPU прошли уже двенадцать производственных итераций, однако до сих пор едва ли готовы к выходу — хотя Intel рассчитывает начать продажу процессоров в феврале-марте следующего года.