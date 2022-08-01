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10 минут назад

Утечка: у Intel проблемы с новыми процессорами

Мария Иванова

Инсайдеры, якобы изучившие внутреннюю документацию компании Intel, сообщают, что релиз нового поколения серверных процессоров производителя вновь будет отложен из-за огромного количества ошибок.

Утечка: у Intel проблемы с новыми процессорами
Фото: IntelIntel

Источник (портал Igorslab.de) утверждает, что отчет о состоянии процессоров Sapphire Rapids содержит более 500 пунктов, где рассказывается о различных ошибках и конструктивных проблемах. Эта цифра фактически беспрецедентна для столь крупной фирмы. CPU прошли уже двенадцать производственных итераций, однако до сих пор едва ли готовы к выходу — хотя Intel рассчитывает начать продажу процессоров в феврале-марте следующего года.

Наука и техника,Intel,
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